В Бердянске прогремел второй за день взрыв Фото: REUTERS

В Бердянске прозвучал еще один взрыв, на этот раз - в районе Слободка, к месту ЧП выехали пожарные, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"В Бердянске прозвучал еще один взрыв. На этот раз в районе Слободка. К месту выехали пожарные. Обстоятельства случившегося уточняются", - отметил Рогов в своем Телеграм-канале.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что в городе Бердянск был взорван автомобиль, который принадлежит коменданту города, после чего произошла перестрелка. Об этом рассказали власти региона, уточнив, что в результате инцидента по меньшей мере один человек оказался в больнице. Как уточнялось в сообщении местных властей, при взрыве автомобиля был ранен комендант города Бардин, который госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

При этом Запорожские власти назвали это происшествие терактом.