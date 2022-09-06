МАГАТЭ по итогам миссии призвала прекратить обстрелы Запорожской АЭС Фото: Олег АДАМОВИЧ

МАГАТЭ призвала к прекращению обстрелов Запорожской АЭС, об этом говорится в отчете о результатах работы миссии, опубликованном сегодня, 6 сентября.

В документе говорится, что следует прекратить обстрелы Запорожской АЭС и ее окрестностей для “поддержания физической целостности станции”.

Также в отчете отмечается, что обстрелы станции могут привести к неограниченному выбросу радиоактивных веществ в атмосферу.

Кроме этого, подчеркивается, что необходимо прекратить все боевые действия, способные оказать влияние на системы энергоснабжения ЗАЭС.

"Для этого требуется согласие всех соответствующих сторон на создание охранной зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС", - отметили авторы отчета.

Ранее сообщалось, что после первичного обследования Рафаэль Гросси подтвердил, что физическая целостность Запорожской атомной электростанции (АЭС) была многократно нарушена, однако отказался без экспертиз заявлять, намеренными были повреждения или нет.