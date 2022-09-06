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Общество6 сентября 2022 15:08

Стоимость шенгенской визы для россиян вырастет до 80 евро

Это произойдет после отмены соглашения об упрощении визового режима
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Стоимость шенгенской визы для россиян вырастет до 80 евро

Стоимость шенгенской визы для россиян вырастет до 80 евро

Фото: REUTERS

Стоимость шенгенских виз для граждан России после отмены соглашения об упрощении визового режима увеличится с 35 до 80 евро, максимальный срок изготовления визы - с 10 до 45 дней, также будет расширен перечень необходимых для получения визы документов, ужесточены условия выдачи многократных виз. Об этом говорится в опубликованном сегодня, 6 сентября, разъяснении Еврокомиссии по поводу решения о прекращении действия соглашения по визам.

"Стоимость краткосрочных шенгенских виз на срок до 90 дней вырастет с €35 до €80, максимальный срок изготовления визы увеличивается с 10 до 15 дней, может быть продлен до 45 дней. Ужесточатся правила выдачи многоразовых виз, кроме того будет расширен перечень документов, которые необходимо подавать на получение визы", - уточняется в документе. При этом в ЕК допустили возможность снижения стоимости виз по "гуманитарным обстоятельствам".

Ранее сайт KP.RU писал, что Еврокомиссия утвердила полную остановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

Также в Еврокомиссии заявили, что приоритетом для выдачи шенгена россиянам должны быть гуманитарные цели.