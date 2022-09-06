Стоимость шенгенской визы для россиян вырастет до 80 евро Фото: REUTERS

Стоимость шенгенских виз для граждан России после отмены соглашения об упрощении визового режима увеличится с 35 до 80 евро, максимальный срок изготовления визы - с 10 до 45 дней, также будет расширен перечень необходимых для получения визы документов, ужесточены условия выдачи многократных виз. Об этом говорится в опубликованном сегодня, 6 сентября, разъяснении Еврокомиссии по поводу решения о прекращении действия соглашения по визам.

"Стоимость краткосрочных шенгенских виз на срок до 90 дней вырастет с €35 до €80, максимальный срок изготовления визы увеличивается с 10 до 15 дней, может быть продлен до 45 дней. Ужесточатся правила выдачи многоразовых виз, кроме того будет расширен перечень документов, которые необходимо подавать на получение визы", - уточняется в документе. При этом в ЕК допустили возможность снижения стоимости виз по "гуманитарным обстоятельствам".

Ранее сайт KP.RU писал, что Еврокомиссия утвердила полную остановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

Также в Еврокомиссии заявили, что приоритетом для выдачи шенгена россиянам должны быть гуманитарные цели.