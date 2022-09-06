Власти Запорожья считают, что в МАГАТЭ закрыли глаза на обстрелы украинскими военными Запорожской АЭС Фото: Олег АДАМОВИЧ

Делегация МАГАТЭ в своем итоговом докладе после визита на Запорожскую АЭС закрыла глаза на ситуацию с обстрелами атомной электростанции со стороны Вооруженных сил Украины и устранилась от своих служебных обязанностей, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"В своем итоговом докладе миссия МАГАТЭ закрыла глаза на ситуацию с обстрелами атомной электростанции со стороны ВСУ и устранилась от своих служебных обязанностей. Ни одного призыва конкретно к украинской стороне по поводу прекращения ядерного терроризма и обстрелов АЭС нет, хотя миссии были предоставлены все исчерпывающие доказательства причастности террористов Зеленского к обстрелам станции", - заявил РИА Новости Рогов.

Ранее МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии о ситуации на Запорожской АЭС, об этом сообщал сайт KP.RU. В документе подчеркивается, что необходимо прекратить все боевые действия, способные оказать влияние на системы энергоснабжения ЗАЭС. Для этого требуется согласие всех соответствующих сторон на создание охранной зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС, говорится в тексте отчета.