Бывший посол США Салливан объяснил отъезд из России смертью супруги

Джон Салливан Фото: REUTERS

Бывший посол США в России Джон Салливан рассказал, что неожиданно завершил работу в РФ из-за рака у жены, в минувший понедельник она умерла, сообщает издание Politico. В воскресенье американское посольство в РФ сообщило, что Салливан завершил свою деятельность в качестве посла США и покинул Москву.

"Салливан неожиданно покинул свою должность, поскольку его супруга Грейс Родригес была очень больна, у нее был рак", - уточняет издание со ссылкой на самого дипломата. По информации газеты, жена Салливана ушла из жизни 5 сентября 2022 года после того, как в последние дни ее состояние стало хуже.

"Я не хочу, чтобы кто-то думал, что я не исполнял свои полномочия", - сказал Салливан изданию. Он также добавил, что решение завершить работу в России было связано с его супругой, а не с ситуацией на Украине или политикой президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Ранее Джон Салливан заявлял, что Соединенные Штаты и Россия, в конце концов, возобновят нормальные взаимоотношения - возможно, не в ближайшем будущем, но это произойдет, отмечал он.