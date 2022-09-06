Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 сентября 2022 16:43

Путин рассмеялся в ответ на предложение "продлить молодость" до 40 лет

Президент РФ с улыбкой пообещал подумать над такой инициативой
Александр КИСЛОВ
Владимир Путин посмеялся над идеей поднять до 40 лет возраст, когда россияне считаются молодежью

Владимир Путин посмеялся над идеей поднять до 40 лет возраст, когда россияне считаются молодежью

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин с улыбкой воспринял инициативу о продлении до 40 лет возраста, до которого россияне считаются "молодежью". Данное предложение на встрече с российским лидером озвучил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

По словам Кожемяко, сейчас люди стали позже заводить семьи, поэтому многие жители Дальнего Востока теперь просят продлить критерий "молодости" в России до 40 лет.

Путин, услышав такую реплику приморского губернатора, рассмеялся. "Считаться молодежью до 40 лет", - с улыбкой повторил президент России слова Кожемяко в ходе встречи с главой региона, которая транслировалась в эфире телеканала "Россия 24".

При этом Путин пообещал "тщательно проработать" озвученную Кожемяко инициативу.

В настоящее время, согласно действующему российскому законодательству, к молодежи относятся граждане страны в возрасте от 14 до 35 лет.