Путин рассмеялся в ответ на предложение "продлить молодость" до 40 лет

Владимир Путин посмеялся над идеей поднять до 40 лет возраст, когда россияне считаются молодежью Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин с улыбкой воспринял инициативу о продлении до 40 лет возраста, до которого россияне считаются "молодежью". Данное предложение на встрече с российским лидером озвучил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

По словам Кожемяко, сейчас люди стали позже заводить семьи, поэтому многие жители Дальнего Востока теперь просят продлить критерий "молодости" в России до 40 лет.

Путин, услышав такую реплику приморского губернатора, рассмеялся. "Считаться молодежью до 40 лет", - с улыбкой повторил президент России слова Кожемяко в ходе встречи с главой региона, которая транслировалась в эфире телеканала "Россия 24".

При этом Путин пообещал "тщательно проработать" озвученную Кожемяко инициативу.

В настоящее время, согласно действующему российскому законодательству, к молодежи относятся граждане страны в возрасте от 14 до 35 лет.