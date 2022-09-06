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Здоровье6 сентября 2022 16:48

Названа одна из самых недооцененных ягод

Врач Шутова назвала черноплодную рябину одной из самых недооцененных ягод
София ГОНЧАРОВА
Названа одна из самых недооцененных ягод

Названа одна из самых недооцененных ягод

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иммунодиетолог, международный нутрициолог Анна Шутова рассказала об одной из самых недооцененных ягод.

По ее мнению, эта ягода - черноплодная рябина. Эксперт пояснила, что в ней содержится много железа, витамина С, а также калий, йод, медь, марганец , фтор.

- Арония (латинское название черноплодки) также содержит витамин Р, который поддерживает сосуды чистыми, гладкими, эластичными, и улучшает кровообращение, выводит токсины, ... продлевая нам молодость, - рассказала доктор в беседе с изданием Газета.Ru.

Также Шутова объяснила, что рябина полезна для работы нервной системы, поскольку оказывает влияние на центры возбуждения и торможения в коре головного мозга.

- Ее назначают при повышенной возбудимости, когда есть проблемы со сном, в том числе при бессоннице, - отметила врач.

Однако на этом полезные свойства черноплодки не заканчиваются. Ягоды способны снижать внутриглазное давление и уменьшать риск развития глаукомы.