Названа одна из самых недооцененных ягод Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иммунодиетолог, международный нутрициолог Анна Шутова рассказала об одной из самых недооцененных ягод.

По ее мнению, эта ягода - черноплодная рябина. Эксперт пояснила, что в ней содержится много железа, витамина С, а также калий, йод, медь, марганец , фтор.

- Арония (латинское название черноплодки) также содержит витамин Р, который поддерживает сосуды чистыми, гладкими, эластичными, и улучшает кровообращение, выводит токсины, ... продлевая нам молодость, - рассказала доктор в беседе с изданием Газета.Ru.

Также Шутова объяснила, что рябина полезна для работы нервной системы, поскольку оказывает влияние на центры возбуждения и торможения в коре головного мозга.

- Ее назначают при повышенной возбудимости, когда есть проблемы со сном, в том числе при бессоннице, - отметила врач.

Однако на этом полезные свойства черноплодки не заканчиваются. Ягоды способны снижать внутриглазное давление и уменьшать риск развития глаукомы.