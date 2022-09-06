Евросоюз может не признать выданные на освобожденных территориях Украины российские загранпаспорта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия (ЕК) внесла в Совет Евросоюза предложение о непризнании российских загранпаспортов, выданных на освобожденных территориях Украины.

Об этом заявила сегодня, 6 сентября, на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

"Еврокомиссия также представляет сегодня инициативу о непризнании российских паспортов, выданных на оккупированных территориях Украины", - сказала она.

Это предложение должно быть утверждено Советом Евросоюза, после чего оно вступит в силу. По словам Юхансон, это случится в течение недели.

Ранее сайт KP.RU писал, что Еврокомиссия утвердила полную остановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

Также в Еврокомиссии заявили, что приоритетом для выдачи шенгена россиянам должны быть гуманитарные цели.