Евросоюз может не признать выданные на освобожденных территориях Украины российские загранпаспорта
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Еврокомиссия (ЕК) внесла в Совет Евросоюза предложение о непризнании российских загранпаспортов, выданных на освобожденных территориях Украины.
Об этом заявила сегодня, 6 сентября, на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.
"Еврокомиссия также представляет сегодня инициативу о непризнании российских паспортов, выданных на оккупированных территориях Украины", - сказала она.
Это предложение должно быть утверждено Советом Евросоюза, после чего оно вступит в силу. По словам Юхансон, это случится в течение недели.
Ранее сайт KP.RU писал, что Еврокомиссия утвердила полную остановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.
Также в Еврокомиссии заявили, что приоритетом для выдачи шенгена россиянам должны быть гуманитарные цели.