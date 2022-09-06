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Политика6 сентября 2022 16:50

Евросоюз может не признать выданные на освобожденных территориях Украины российские загранпаспорта

Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Евросоюз может не признать выданные на освобожденных территориях Украины российские загранпаспорта

Евросоюз может не признать выданные на освобожденных территориях Украины российские загранпаспорта

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия (ЕК) внесла в Совет Евросоюза предложение о непризнании российских загранпаспортов, выданных на освобожденных территориях Украины.

Об этом заявила сегодня, 6 сентября, на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

"Еврокомиссия также представляет сегодня инициативу о непризнании российских паспортов, выданных на оккупированных территориях Украины", - сказала она.

Это предложение должно быть утверждено Советом Евросоюза, после чего оно вступит в силу. По словам Юхансон, это случится в течение недели.

Ранее сайт KP.RU писал, что Еврокомиссия утвердила полную остановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

Также в Еврокомиссии заявили, что приоритетом для выдачи шенгена россиянам должны быть гуманитарные цели.