Комендант Бердянска после покушения скончался от полученных ранений

Город Бердянск перешел под контроль России в ходе специальной военной операции на Украине Фото: REUTERS

Комендант города Бердянск (Запорожская область) Артем Бардин, который был ранен в результате теракта, скончался в больнице. Информацию об этом распространил член главного совета временной Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

"Скончался, к сожалению, в больнице. Такие случаи [терактов] у нас регулярные", - сообщил Рогов в разговоре с информагентством ТАСС.

Ранее стало известно о том, что в Бердянске был взорван автомобиль, принадлежащий коменданту города Артему Бардину. Комендант был тяжело ранен из-за взрыва, его госпитализировали. Власти освобожденной РФ части Запорожской области заявили, что покушение на Бардина - это теракт, который был выполнен и организован по указанию спецслужб Украины.

Владимир Рогов полагает, что подобные террористические акты будут продолжаться до тех пор, пока в ходе спецоперации РФ украинские войска не будут отодвинуты на достаточное расстояние от Запорожской области.