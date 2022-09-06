Ученые назвали арктического гольца самой полезной лососевой рыбой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Исследователи из Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН выяснили, что больше всего незаменимых полиненасыщенных жирных кислот (НПЖК) содержится в арктическом гольце. Это крупная лососевой рыбе, которая обитает в районе северного полярного круга.

Совместно с коллегами ученые проанализировали содержание жирных кислот в лососевых рыбах, потребляемых коренными народами Ямало-Ненецкого автономного округа.В результате оказалось, что больше всего НПЖК содержится в арктическом гольце. Об этом со ссылкой на Минобрнауки пишет Газета.Ru.

- Мы проанализировали жирные кислоты в мясе омуля, муксуна и арктического гольца. Самые высокие концентрации общих и полиненасыщенных жирных кислот были обнаружены у арктического гольца (27,8 и 9,5 мг/г), - рассказал завлабораторией зообентоса Мурманского морского биологического института РАН Александр Дворецкий.

Ранее "Известия" писали, что осенью следует обратить особое внимание на свое питание, некоторые продукты могут поддержать иммунитет и защитить человека от вирусных инфекций. Кроме того, эксперты советуют включать в рацион рыбу с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, в том числе селедку, сардины, скумбрию.