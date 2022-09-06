Россия ожидает от главы МАГАТЭ конкретизации идеи о защитной зоне на Запорожской АЭС Фото: Олег АДАМОВИЧ

Россия полагает, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси разъяснит свою инициативу о создании защитной зоны на Запорожской АЭС, об этом заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, в соответствии с докладом, больше всего главу агентства тревожат обстрелы станции.

"В этой связи Гросси выдвинул идею создания зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Но он не конкретизировал эту идею, отметив только, что готов к консультациям по этому вопросу”, - сказал Ульянов.

Ранее МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии о ситуации на Запорожской АЭС, об этом сообщал сайт KP.RU. В документе подчеркивается, что необходимо прекратить все боевые действия, способные оказать влияние на системы энергоснабжения ЗАЭС. Для этого требуется согласие всех соответствующих сторон на создание охранной зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС, говорится в тексте отчета.