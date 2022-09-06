Доминик Рааб объявил об отставке с должностей заместителя премьера и главы Минюста Британии

Доминик Рааб Фото: REUTERS

Министр юстиции и заместитель премьер-министра Британии Доминик Рааб объявил о своей отставке с обеих должностей и заявил, что не будет работать в кабинете новой главы правительства Лиз Трасс, об этом политик сегодня, 6 сентября, написал в соцсетях.

"Благодарю восхитительную команду министерства юстиции за их напряженную работу в течение последнего года. Удачи новому премьер-министру и ее команде. Я с нетерпением ожидаю возможности поддерживать правительство с задних скамеек", - отметил Рааб, имея в виду место, которое он теперь будет занимать в Палате общин парламента страны.

Первый ряд в нижней палате парламента традиционно занимают члены кабинета министров, к которым Рааб, как и бывший премьер-министр Борис Джонсон, теперь не относятся.

Напомним, Рааб занимал пост, который покинул, с 15 сентября 2021-го года, ранее в течение двух лет он возглавлял британский МИД.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что Лиз Трасс стала новым премьером Британии.