Юрист Инютин предупредил о наказании за пересылку чужих фото и видео Фото: Shutterstock

Некоторые россиян при общение в соцсетях и мессенджерах не считают важным получать разрешение на пересылку чужих частных фото. Однако распространение такой информации может стать доказательством правонарушения, за которое может последовать административная или даже уголовная ответственность.

Как объяснил Life.ru заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин, сейчас предостаточно случаев, когда фото или видео распространяется с нарушением прав третьих лиц.

- Уже сложилась практика привлечения к ответственности за такие действия. По большей части это наказание, предусмотренное уголовным законом... Важно понимать, что пересылка видео или фото с другими людьми никак не может быть "частной перепиской", а значит, вполне может расцениваться как уголовно наказуемое деяние, объяснил юрист.

Также Инютин предупредил, что примерно такое же отношение у закона и к нарушению тайны телефонных переговоров.