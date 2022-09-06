Пентагон признал, что поддержка США обеспечила противодействие России в воздухе на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поддержка со стороны Соединенных Штатов обеспечила борьбу с господством России в воздухе на Украине, заявил американский генерал, замглавы штаба ВВС Клинтон Хайнот, выступая по видеосвязи на конференции Атлантического совета.

"Наши военные должны убедительно показать, особенно России и Китаю, что мы можем противодействовать необходимым им вещам для достижения успеха. Ситуация с Украиной открыто продемонстрировал противодействие доминированию (России - прим. ред.) в воздухе", - заявил он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 сентября 2022 года можно прочитать здесь.