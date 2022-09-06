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Политика6 сентября 2022 18:29

Пентагон признал, что поддержка США обеспечила противодействие России в воздухе на Украине

Об этом сообщил заместитель начальника штаба ВВС Клинтон Хайнот
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Пентагон признал, что поддержка США обеспечила противодействие России в воздухе на Украине

Пентагон признал, что поддержка США обеспечила противодействие России в воздухе на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поддержка со стороны Соединенных Штатов обеспечила борьбу с господством России в воздухе на Украине, заявил американский генерал, замглавы штаба ВВС Клинтон Хайнот, выступая по видеосвязи на конференции Атлантического совета.

"Наши военные должны убедительно показать, особенно России и Китаю, что мы можем противодействовать необходимым им вещам для достижения успеха. Ситуация с Украиной открыто продемонстрировал противодействие доминированию (России - прим. ред.) в воздухе", - заявил он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 сентября 2022 года можно прочитать здесь.