Совбез ООН соберется на очередное заседание по Украине 7 сентября 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Безопасности ООН в среду, 7 сентября 2022 года, соберется на второе за два дня заседание, посвященное ситуации на Украине, соответствующий пункт значится в распространенной сегодня программе работы Совбеза.

Заседание стартует в 15:00 по времени Восточного побережья США (22:00 по московскому времени). Как сообщил источник в ООН, оно созвано по инициативе государств Запада, конкретные вопросы, которые будут вынесены на обсуждение, не уточняются.

Во вторник, 6 сентября, предстоит заседание СБ ООН, на котором рассмотрят результаты визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Оно начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии о ситуации на Запорожской АЭС, об этом сообщал сайт KP.RU. В документе подчеркивается, что необходимо прекратить все боевые действия, способные оказать влияние на системы энергоснабжения ЗАЭС. Для этого требуется согласие всех соответствующих сторон на создание охранной зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС, говорится в тексте отчета.