На Запорожье опровергли информацию о смерти раненого коменданта Бердянска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Данные о смерти раненного при покушении коменданта Бердянска не подтвердились. Об этом сегодня, 6 сентября, заявил ТАСС председатель общественного объединения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Слава богу, данные о гибели коменданта Бердянска Артема Бардина не подтверждаются. Несмотря на то, что он получил очень тяжелые ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив. Врачи продолжают бороться за его жизнь", - написал Владимир Рогов в своем Телеграм-канале

Ранее ряд СМИ сообщали, что комендант Бердянска после покушения якобы скончался от полученных ранений.

Также ранее KP.RU писал, что председатель движения “Мы вместе с Россией”, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал прогремевший накануне взрыв в центре города Бердянска терактом.