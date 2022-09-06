Генсек ООН Гутерриш призвал к прекращению боевых действий вокруг Запорожской АЭС

Антониу Гуттериш Фото: REUTERS

ООН призывает стороны принять на себя обязательства по прекращению боевых действий вокруг Запорожской АЭС, об этом сегодня, 6 сентября, заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш в ходе заседания ее Совета Безопасности по итогам визита миссии МАГАТЭ на АЭС.

"Жизненно важными являются все усилия по возобновлению работы станции в качестве чисто гражданского объекта. В качестве первого шага российским и украинским силам следует взять на себя обязательства не осуществлять никакую военную деятельность по отношению к станции или с территории станции. Запорожская АЭС и ее округа не должны быть целями или платформой для военных операций", - подчеркнул он.

Ранее МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии о ситуации на Запорожской АЭС, об этом сообщал сайт KP.RU. В документе подчеркивается, что необходимо прекратить все боевые действия, способные оказать влияние на системы энергоснабжения ЗАЭС. Для этого требуется согласие всех соответствующих сторон на создание охранной зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС, говорится в тексте отчета.