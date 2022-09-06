Небензя заявил, что Россия не считает серьезным предложение о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС

Василий Небензя, фото: пресс-служба постпредства РФ при ООН

Россия не считает серьезным предложение по поводу так называемой демилитаризации Запорожской АЭС (ЗАЭС), на станции нет российских тяжелых вооружений, РФ только обеспечивает безопасность объекта. Об этом заявил журналистам сегодня, 6 сентября, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Это несерьезно. Если будет проведена демилитаризация этого (ЗАЭС - прим. ред), то украинская сторона немедленно займет (территорию - прим ред.). Мы защищаем, обеспечиваем безопасность станции. На станции нет военной техники, есть только физическое присутствие тех, кто занимается охраной станции, - отметил Небензя.

Также он добавил, что на станции отсутствует тяжелая артиллерия.

Ранее МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии о ситуации на Запорожской АЭС, об этом сообщал сайт KP.RU. В документе подчеркивается, что необходимо прекратить все боевые действия, способные оказать влияние на системы энергоснабжения ЗАЭС. Для этого требуется согласие всех соответствующих сторон на создание охранной зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС, говорится в тексте отчета.