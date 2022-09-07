МВД России объявило в розыск режиссера Виталия Манского Фото: Борис КУДРЯВОВ

МВД России 6 сентября объявило в розыск режиссера Виталия Манского по уголовной статье. Такие данные содержатся в ведомственной базы розыска.

- Манский Виталий Всеволодович. Основания для розыска - разыскивается по статье УК РФ, - отмечается в базе. При этом сама статья, которая инкриминируемая Манскому, не указывается.

Виталий Манский - продюсер и режиссер документального кино, президент международного фестиваля авторского документального кино "Артдокфест".

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак спровоцировала новый скандал. На этот раз супруга Константина Богомолова обнародовала интервью с Виталием Манским. В беседе с Собчак режиссер резко высказался в адрес коллеги Никиты Михалкова. Мэтр не стал оставлять громкое заявления документалиста без внимания и обратился в соответствующие органы. В итоге телеведущая стала фигурантом нового уголовного дела о клевете.

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