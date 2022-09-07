Николай Шабалин сообщил, что деятельность Арктического совета заморожена Фото: Андрей МИНАЕВ

Исполнительный директор Центра морских исследований МГУ, специальный представитель по морской активности в Арктическом совете Николай Шабалин выступил в открытой студии «Комсомольской правды» на ВЭФ. Он рассказал о деятельности Арктического совета.

Эксперт напомнил, что данный совет является объединением арктических стран – государств, которые, так или иначе, имеют арктическую принадлежность. Туда входят все страны Арктики, включая Россию.

«Есть ряд стран и организаций-наблюдателей, которые имеют тоже определенные права, но в целом это международный форум арктических стран. Спецпредставитель по морской деятельности – человек, который в рамках представительства нашей страны отвечает за вопросы, связанные с морем в Арктике», - рассказал Николай Шабалин.

В настоящее время у России напряженные отношения со странами, граничащими в Арктике. И это сказалось на работе совета: сейчас его деятельность заморожена, и диалог с Россией по факту отсутствует.

Николай Шабалин считает, что до окончания российского председательства в совете эта ситуация будет продолжаться.

«То есть до марта 2023 года. Что будет дальше? Ну, поживем – увидим. Но море-то общее. Непонятно, где граница проходит. И процессы в нем не знают границ, поэтому их изучать надо только вместе. В любом случае запрос на совместное изучение Арктики и на обмен данными присутствует, хотя в настоящий момент он по факту не осуществляется», - добавил он.