Путин заявил, что правила Запада идут вразрез с интересами стран и народов

Владимир Путин. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны устанавливают выгодные им правила, которые идут вразрез с интересами стран и народов.

"Западные страны хотят сохранить прежний, выгодный им мировой порядок. Заставить жить мир по правилам - самими выдуманными, постоянно меняющими под себя. Все эти решения идут в разрез с интересами стран и народов", - подчеркнул российский лидер в ходе выступления на Восточном экономическом форме.

Нежелание других стран подчиняться правилам Запада заставляет западные элиты "срываться", принимать необдуманные решения, добавил Путин.

По словам главы государства, во всей системе международных отношений произошли тектонические сдвиги, возросла роль динамичных государств, и прежде всего Азиатско-тихоокеанского региона.

Напомним, сайт KP.RU, ведет прямую трансляцию выступления Владимира Путина. Ее можно посмотреть по ссылке.