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Политика7 сентября 2022 6:19

Путин рассказал о закрытии рабочих мест в Европе из-за разрыва связей с Россией

По словам президента РФ, от антироссийских санкций страдает сам Запад
Александр КИСЛОВ
Владимир Путин высказался о проблемах Европы из-за антироссийских санкций

Владимир Путин высказался о проблемах Европы из-за антироссийских санкций

Фото: REUTERS

Владимир Путин сообщил, что в Европе "одно за другим закрываются рабочие места ", одна из причин - разрыв связей с РФ. С соответствующим заявлением российский президент выступил в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)-2022.

"Достигнутый уровень жизни Европы бросается в топку санкционной печи, по факту приносится в жертву сохранения диктатуры США. Сейчас мы видим, как одно за другим закрываются производства в самой Европе. Одно из ключевых - разрыв деловых связей с РФ. Сами власти ЕС лишают их сырья, энергоресурсов и рынка сбыта. И неудивительно, что нишу европейского рынка в целом и в результате займут их американские покровители. Они, преследуя свои интересы, ни в чем себя не ограничивают", - отметил президент РФ.

Ранее международные эксперты в области экономики сообщили о том, что Европу и западный мир в целом ждет серьезный кризис. Поводом для него станут последствия антироссийских санкций и украинского кризиса. Кроме того, ЕС стоит под угрозой энергокризиса из-за отказа оплачивать поставки российского газа в рублях.