Путин спрогнозировал снижение инфляции в России к концу года до 12% Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что действиями западных властей была «подстегнута инфляция» в странах Запада. При этом российский лидер отметил, что в нашей стране стоит ожидать обратной тенденции. По его словам, снижение инфляции к концу 2022 года ожидается до 12%.

«Недальновидными действиями западных властей подстегнута инфляция. Она обновила многолетние рекорды в западных экономиках. По итогам июня инфляция в США - 8,5%. У нас - 14 с небольшим. Но тенденция в отличие от западных экономик - на снижение. И думаю что по результатам года у нас будет 12%», - сказал российский президент, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в среду, 7 сентября 2022 года.

Путин также заявил, что в Германии инфляция составляет 7,9%, в Бельгии - 9.9%, в Латвии - 20,8%, в Эстонии - 25,2%, подчеркнув, что «тренд к повышению».

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