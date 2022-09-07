Путин заявил, что Запад ведет себя как колонизатор и обманывает развивающиеся страны

Владимир Путин выступил с резким заявлением о "циничной" политике коллективного Запада Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад обманывает развивающиеся страны и ведет себя как "колонизатор". Такое заявление российский лидер сделал в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)-2022.

"Многие страны действовали, как колонизаторы, так и действуют, обманывали и продолжают обманывать. В очередной раз просто обманули развивающиеся страны и продолжают обманывать. Масштаб проблем с продовольствием в мире будет нарастать", - отметил российский лидер.

Также президент РФ отметил, что западные страны используют украинский кризис исключительно в своих интересах, никакого желания помочь кому-то, помимо "стран золотого миллиарда", у западных элит в принципе нет. Примером такого отношения Запада к своим партнерам Путин назвал так называемую "зерновую сделку", в результате которой украинской зерно (вопреки изначальным договоренностям) вывозится в страны ЕС, а не в африканские государства.