Мария Захарова назвала деструктивной и самоубийственной политику Европы Фото: Андрей МИНАЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в открытой студии “Комсомольская правда” на Восточном экономическом форуме назвала деструктивной и самоубийственной политику Европы.

Дипломат отмечает, что США и ЕС по-прежнему уверены в том, что вводя санкции или выводя свой бизнес с территории России, они ограничивают страну. Но все попытки ударить по сферам российской экономики проваливаются. При этом они не берут во внимание тот момент, что многие азиатские страны и страны постсоветского пространства только и ждут, когда эти ниши освободятся, чтобы занять их.

- Летом я была на встрече по приглашению одной из азиатской бизнес-ассоциаций. Мы сидим за столом, общаемся и вдруг приходит новость – Соединенные Штаты Америки заявили, что их компании, которые производят оборудование для лифтов и сами лифты, больше не будут поставлять лифты на территорию Российской Федерации, что больно ударит по нашим различным сферам жизни. Я зачитываю это все. Вы бы слышали, как хохотали представители азиатского бизнеса, когда услышали, что отсутствие американских комплектующих или американских каких-то компонентов не позволит нам развиваться- рассказывает Мария Захарова.

Она подчеркнула, что скорейший уход европейского и американского бизнеса из России – это их давняя мечта. Исторически они пытаются освободить целые сегменты экономики под себя, но раньше этого не получалось сделать.

- Теперь у Азии, кстати говоря, это и не только, еще у стран постсоветского пространства, появилась уникальная возможность занять те ниши, которые высвободились из-за этой деструктивной политики западных стран. Она даже не столько деструктивная, сколько она уже просто самоубийственная для Европейского союза – сто процентов! – заключила дипломат.