Путин: Россия - едва ли не единственная страна в мире, способная обеспечить себя природными ресурсами Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин назвал Россию едва ли не единственной страной в мире, которая способна обеспечить себя природными ресурсами.

«События текущего года подтвердили важность такого фактора, как доступность сырья. Россия едва ли не единственная страна в мире, которая может обеспечить себя природными ресурсами. И Дальний Восток играет существенную роль. Мы делаем ставку на рачительное освоение богатств России», - сказал российский президент, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в среду, 7 сентября 2022 года.

Путин заявил, что добываемое сырье будут «использовать для передела внутри страны», а также повышения доходов россиян. «Мы уже защитили сферу добычи сырья от недружественных действий», - добавил он.

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