Путин заявил, что изолировать Россию невозможно

Владимир Путин сообщил о провале политики Запада по "изоляции России" Фото: REUTERS

Владимир Путин сообщил, что Запад никогда не сможет добиться полной и тотальной изоляции России. Сделать это просто невозможно, заявил президент РФ в своем выступлении на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)-2022 во Владивостоке.

"Как бы ни хотелось кому-то изолировать Россию, сделать это, как мы и всегда об этом говорили, невозможно. Достаточно посмотреть на карту", - отметил российский лидер.

По словам Владимира Путина, несмотря на антироссийские санкции Запада, огромное количество иностранных государств продолжают активно сотрудничать с Россией и не собираются сворачивать свои экономические проекты в РФ.

Российский президент полагает, что планы западных государств по "тотальной изоляции" РФ изначально был обречен на провал. Примером этого может служить тот факт, что экономика России по-прежнему не "рухнула", несмотря на все огромные усилия недружественных стран в этом направлении.