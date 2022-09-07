Гендиректор компании «Атомайз» объяснила, в чем принципиальная разница между ЦФА и криптовалютой

Гендиректор компании «Атомайз» Екатерина Фроловичева объяснила, в чем принципиальная разница между ЦФА и криптовалютой Фото: Андрей МИНАЕВ

Цифровые финансы постепенно входят в нашу жизнь. Екатерина Фроловичева, генеральный директор компании «Атомайз» на Восточном экономическом форуме объяснила, в чем разница цифровых финансовых активов (ЦФА) и криптовалюты.

Центробанк постепенно легализует оборот цифровых средств. ЦФА стали легальны в России, а вот криптовалюта пока еще нет. Но все чаще звучат призывы сравнять эти понятия.

- Но они не тождественны. Они близки только на уровне технологии, которая лежит в основе. Это технология блокчейн, но разница глубинная заключается в следующем: цифровые финансовые активы – это выпускаемый эмитентом, юридическим лицом, вид цифровых прав, которые могут быть обменены на деньги, могут удостоверять деньги либо возможность получения товара либо услуги. И целый ряд других возможностей, которые прописаны в законе. А вот в криптовалюте этого нет, - говорит Фроловичева в открытой студии “Комсомольская правда” на ВЭФ.

В настоящий момент у критовалют нет центрального эмитента, который несет ответственность. Этим они принципиально отличаются от ЦФА. То есть, вложения в биткоины – это личные риски инвестора, если что-то исчезает, то это личные проблемы человека.

У ЦФА же есть оператор информационной системы, который регулируется Центробанком, что дает инвестору гарантию, что он не покупает «воздушный актив». Присутствует вполне понятный механизм возврата средств.

- Самый недавний наш пример – это так называемый инвестиционный цифровой финансовый актив. Он выпущен был эмитентом – компанией, которая работает на рынке сбыта драгоценных металлов, компанией GPF - Global Palladium Fund. Выпущен он был как раз на палладии. Эта стоимость ЦФА дает право требования денег, эквивалентных стоимости 1 грамма палладия, - объяснила механизм финансист.