Путин назвал наглым обманом действия Запада по зерновой сделке

Владимир Путин Фото: REUTERS

Действия Запада по зерновой сделке являются наглым обманом, так как большая часть продовольствия с Украины поставляется в Евросоюз, а не в развивающиеся страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 7 сентября 2022 года, на Восточном экономическом форуме.

"Мы видим, что идет наглый обман. Дело не в нас - это обман международной общественности. Это просто надувательство, хамское и наглое отношение, ради которых это будто делалось, - подчеркнул российский лидер. - Я говорил с лидером европейского государства, что из 21 корабля только 2 ушло в развивающиеся страны. Даже не знаю как это квалифицировать. Как были колонизаторами, так и остались".

Глава государства подчеркнул, что западные лидеры только прикрываются интересами развивающихся стран, а на деле действуют ради собственной выгоды. При этом цены на зерно в мире продолжают расти.

"Нужно переломить тенденцию. Нужно принимать решения не только под благовидным предлогом", - заключил Владимир Путин.

Напомним, сайт KP.RU ведет прямую трансляцию выступления Владимира Путина. Ее можно посмотреть по ссылке.