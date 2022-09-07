Путин заявил, что Россию "кинули" в ходе сделки по вывозу украинского зерна

Владимир Путин недоволен тем, как Запад ведет реализацию "зерновой сделки" Фото: Росконгресс

Владимир Путин считает, что Россия и другие заинтересованные стороны были обмануты Западом в ходе реализации соглашений по вывозу зерна из украинских портов. С соответствующим заявлением президент РФ выступил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ)-2022, который проходит во Владивостоке.

"В этих документах [соглашениях по вывозу зерна] нет упоминания о том, какой объем продовольствия должен идти в развивающиеся страны. Но все это делалось под предлогом обеспечения беднейших стран, чтобы голода там не было. И давление было основано на призыве к России не допустить голода в странах. Мы сделали все, придерживаемся. Но выяснилось, как говорят у нас в народе, грубо кинули. Надули!" - отметил российский президент.

Ранее соглашение по вывозу зерна публично поддержали в Организации объединенных наций, назвав его важным шагом на пути к установлению мира на Украине. Однако позднее в ООН выразили озабоченность в связи с низкими темпами реализации "зерновой сделки".