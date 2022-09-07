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Экономика7 сентября 2022 7:27

Путин заявил, что Россию "кинули" в ходе сделки по вывозу украинского зерна

Президент РФ резко раскритиковал реализацию "зерновой сделки"
Александр КИСЛОВ
Владимир Путин недоволен тем, как Запад ведет реализацию "зерновой сделки"

Владимир Путин недоволен тем, как Запад ведет реализацию "зерновой сделки"

Фото: Росконгресс

Владимир Путин считает, что Россия и другие заинтересованные стороны были обмануты Западом в ходе реализации соглашений по вывозу зерна из украинских портов. С соответствующим заявлением президент РФ выступил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ)-2022, который проходит во Владивостоке.

"В этих документах [соглашениях по вывозу зерна] нет упоминания о том, какой объем продовольствия должен идти в развивающиеся страны. Но все это делалось под предлогом обеспечения беднейших стран, чтобы голода там не было. И давление было основано на призыве к России не допустить голода в странах. Мы сделали все, придерживаемся. Но выяснилось, как говорят у нас в народе, грубо кинули. Надули!" - отметил российский президент.

Ранее соглашение по вывозу зерна публично поддержали в Организации объединенных наций, назвав его важным шагом на пути к установлению мира на Украине. Однако позднее в ООН выразили озабоченность в связи с низкими темпами реализации "зерновой сделки".