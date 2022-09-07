Путин назвал российский газ гораздо более конкурентоспособным, чем СПГ

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что российский трубный газ на порядок конкурентноспособен, чем СПГ.

Путин отметил, что российские энергоресурсы должны быть направлены на развитие России, однако указал на то, что у нашей страны столько энергоресурсов, что «мы готовы удовлетворить потребности всех, кто хочет с нами работать».

«Это очень выгодно для европейских стран - он более конкурентноспособен, чем СПГ, который везут через океан. Получая газ из России на протяжении десятилетий, экономика европейских стран имела конкурентные преимущества. Если они считают, что преимущества им не нужны - это нас не смущает», - заявил российский лидер, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в среду, 7 сентября 2022 года.

Глава государства отметил, что на сегодняшний день потребность в энергетике возрастает, а Россия готова сотрудничать с любой страной. По его словам, рынок Европы «всегда считался премиальным», однако сейчас «ситуация быстро меняется».

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