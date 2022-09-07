Фетисов объяснил, чем займется после назначения деканом факультета экологии в РГСУ Фото: Андрей МИНАЕВ

Председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов недавно возглавил факультет экологии РГСУ. В открытой студии «Комсомольской правды» на Восточном экономическом форуме, он поделился своими планами на новой должности.

- Планы большие. Я благодарю руководство, ученый совет избрал меня единогласно деканом этого направления. Общаясь преподавателями, со студентами, мы понимаем, что будущее за этим. То есть, у нас как таковой профессии нет, и мы считаем, что это одна из тех, которая требует сегодня серьезного продвижение вперед, - делится Фетисов.

Сегодня мир активно перестраивается на зеленую экологию, развиваются энергосберегающие технологии и нужны специалисты, которые пойдут этим направлением.

- У нас уникальная страна, у нас все есть для того, чтобы вот этот баланс, так скажем, развития найти. С постоянным переходом там в любую плоскость. Мы говорим - энергопереход, через какое-то время будет другой переход. И вот как раз на огромной территории нашей страны со всеми климатическими зонами, часовыми поясами, огромным богатством лесным - это тундра, Арктика, южное Черноземье – то есть, много чего, - рассуждает он.

Одно из приоритетных направлений в развитии страны – это создание почвенного покрова. Нельзя не признать, что сегодня идет деградация земель, причем не только в России, но и Европе, во всем мире.

- Думаю, что Европа первая столкнется со всеми этими проблемами. А мы создаем сегодня площадку для того, чтобы накормить экологически чистыми продуктами питания нашу страну и иметь возможность завоевать эту нишу у соседей. Это одна из задач благополучия нации в целом. Поэтому да, мы поначалу разрабатываем программу обучения, я думаю, что это будет в процессе развиваться, получать новые векторы, так что мне это очень интересно само по себе и я надеюсь, что будет конкретный результат, - отметил он.