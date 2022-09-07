Страны Прибалтики ограничат передвижение россиян через свои границы

Власти Литвы, Латвии и Эстонии решили ввести жесткие ограничения для россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В МИД Латвии сообщили, что Литва, Латвия и Эстония "достигли принципиального соглашения", касающееся ограничения передвижения русских через границы этих республик с Россией и Белоруссией.

Вводимые ограничения не будут иметь тотальных характер и коснутся далеко не всех граждан России. В частности, под исключения попадают гуманитарные миссии, а также водители грузовиков, дипломаты и людям, которые въезжают в Литву, Латвию и Эстонию по семейным обстоятельствам.

Ранее эстонский премьер Кая Каллас (с подачи украинского президента Владимира Зеленского) предложила "изолировать" россиян от западного мира. По ее мнению, необходимо как можно скорее запретить въезд на территорию ЕС всем гражданам РФ без исключения. Подобный запрет, как полагает Каллас, должен действовать как минимум до окончания российской военной спецоперации на Украине.

Однако руководство Евросоюза отказалось принимать столь жесткие меры, ограничившись лишь усложнением процедуру получения шенгенских виз россиянами. Однако на государственном уровне страны ЕС имеют право вводить собственные жесткие ограничения на въезд граждан РФ.