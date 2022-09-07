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Политика7 сентября 2022 9:11

Пашинян выразил надежду на нормализацию отношений с Турцией при поддержке России

Ереван надеется на поддержку РФ не только как союзника Армении, но и как партнера Азербайджана, отметил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Пашинян выразил надежду на нормализацию отношений с Турцией при поддержке России

Пашинян выразил надежду на нормализацию отношений с Турцией при поддержке России

Фото: REUTERS

Армения надеется на нормализацию отношений с Турцией при поддержке России, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«У нас уже начался разговор с Турцией. Мы надеемся с поддержкой России наладить отношения с Турцией», – сказал политик на пленарном заедании Восточного экономического форума.

По словам Пашиняна, сейчас Армения обсуждает проблему Нагорного Карабаха с Азербайджаном. Как отметил премьер, Ереван надеется на поддержку России не только как стратегического союзника Армении, но и как партнера Азербайджана.

Напомним, наземная и воздушная границы Армении и Турции закрыты с 1993 года из-за карабахского конфликта. Только в феврале 2022 года было возобновлено авиасообщение между Ереваном и Стамбулом.

Как писал сайт KP.RU, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и поговорил с премьер-министром Армении. Глава американского внешнеполитического ведомства призвал стороны к деэскалации.