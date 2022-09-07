ВСУ потеряли на Николаево-Криворожском направлении четыре танка и более 150 военных за сутки Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки на Николаево-Криворожском направлении за сутки четыре танка и более 150 военнослужащих, заявили в Министерстве обороны России.

«Всего на Николаево-Криворожском направлении противник за сутки потерял четыре танка, шесть боевых машин пехоты и пять других бронированных машин, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих», – говорится в своде в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, российские войска поразили пункт управления 24-й механизированной бригады и 61-й пехотной бригады в Николаевской области. В районе населенного пункта Перемога Николаевской области Воздушно-космические войска уничтожили склад боеприпасов 406-й артиллерийской бригады ВСУ, а в районе Токарево Херсонской области и в районе Комсомольское Николаевской области сбили украинские МиГ-29 и Су-25.