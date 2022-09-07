Губернатор Приамурья Василий Орлов: В Благовещенске при финансовой поддержке корпорации «Туризм.РФ» построят спортивный комплекс и гостиницу

Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Амурской области Василий Орлов и генеральный директор «Туризм.РФ» Сергей Суханов при участии зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Благовещенске при финансовом участии корпорации «Туризм.РФ» будут построены многофункциональный спортивно-культурный комплекс и гостиница международного уровня. Соглашение о реализации инвестиционных проектов 7 сентября в ходе Восточного экономического форума подписали губернатор Амурской области Василий Орлов и генеральный директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов. На церемонии подписания также присутствовал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Туризм - одна из ключевых отраслей экономики Амурской области. У Благовещенска в этой части большой потенциал, для реализации которого необходимо развивать инфраструктуру. Мы работаем над её созданием, используя различные механизмы финансирования. Многофункциональный спортивно-культурный комплекс и гостиница международного уровня появятся в Благовещенске при финансовой поддержке Корпорации «Туризм.РФ». Сотрудничество позволит инвестору гарантированно и в срок реализовать ключевые проекты для комфортного пребывания туристов в Благовещенске», - рассказал глава Амурской области Василий Орлов.

«Туризм.РФ» окажет финансовую и организационную поддержку по строительству многофункционального комплекса общей площадью 40 тысяч квадратных метров. На этой территории будут построены как спортивные, так и культурные объекты. Кроме того, корпорация выделит средства на строительство четырехзвездочного отеля. Современная гостиница на 224 номера разместится в районе «Золотая миля» в Благовещенске.