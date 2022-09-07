Мария Захарова напомнила, что несмотря на санкции, товарооборот между Россией и ЕС за год вырос на треть

Захарова: Рост товарооборота между Россией и ЕС происходит на фоне введенных санкций Фото: Андрей МИНАЕВ

У России с Евросоюзом в этом году на 36% с лишним – больше, чем на треть – выросли показатели в стоимостном отношении товарооборота по сравнению с 2021 годом. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на открытой студии «Комсомольской правды» на Восточном экономическом форуме.

Она подчеркнула, что рост товарооборота происходит на фоне введенных санкций.

«Это же тоже фактор, понимаете. Это к вопросу относительно изоляции и попыток что-то там такое искусственное придумать, чтобы затормозить и так далее», - сказала Захарова.

По словам дипломата, искусственные плотины, которые пытаются построить западные оппоненты на пути экономических рек, работать не будут. Если России не дают заплатить за товары, которые она хочет приобрести, значит, она приобретет их в других странах. Дипломат добавила, что Россия не будет откладывать жизнь на потом, а будет искать пути обхода.

Захарова также напомнила об обратном эффекте санкций, введенных в отношении России: «Они будут работать только на рикошете, то есть, на ответном, на том, что мы вчера в ходе одной из панельных дискуссий здесь назвали самострелом. Это уже даже не рикошет – это самострел», - подчеркнула она.

Для справки

Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за первое полугодие 2022 года достиг 150,2 млрд евро - на 36,4% больше аналогичного показателя 2021 года. Экспорт из стран Евросоюза, по данным Евростата, сократился на 30,4% и составил 29,8 млрд евро. В то же время российские поставки в страны Европейского Союза выросли по сравнению с показателем 6 месяцев прошлого года на 78,9% и достигли 120,4 млрд евро.