Энергодар обесточен из-за массированного обстрела города украинскими войсками

ВСУ активно обстреливают город, в котором расположена Запорожская АЭС Фото: REUTERS

Украинские военные 7 сентября 2022 года начали массированный обстрел Энергодара, город временно обесточен, сообщил член главного совета временной военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

"Энергодар под обстрелом. Украинские боевики начали массированный обстрел Энергодара. В результате обстрела город временно обесточен", - написал Рогов в своем Telegram-канале.

По словам члена совета запорожской ВГА, мощность шестого энергоблока Запорожской АЭС снижена до 135-140 МВт. Информация о пострадавших в результате обстрела ВСУ сейчас уточняется.

Ранее Владимир Путин публично заявил о том, что вина Украины в обстрелах Запорожской АЭС и города Энергодар "очевидна всем. Президент РФ также назвал появляющиеся в западных и украинских СМИ заявления о том, что атомную станцию якобы обстреливают российские военные, "полным бредом".

Российские власти отмечают, что постоянные обстрелы Запорожской АЭС и города, в котором она расположена, могут привести к масштабной катастрофе, последствия которой неизбежно почувствуют на себе РФ, Украина и целый ряд европейских государств.