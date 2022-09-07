Эрдоган назвал хламом поставляемое Украине западное оружие

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Президент Турции Тайип Эрдоган полагает, что Запад поставляет Украине некачественное вооружение.

"…Говорят, что оружие передается (Западом - прим. ред.). На Украину отправляют хлам", - отметил Эрдоган на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.

Ранее редактор журнала “Арсенал Отечества” Алексей Леонков в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, спасут ли киевский режим поставки вооружения Западом.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 сентября 2022 года можно прочитать здесь.