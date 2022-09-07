Глава запорожской ВГА допустил остановку ЗАЭС из-за обстрелов со стороны Украины

Евгений Балицкий сделал громкое заявление о возможности полной остановки Запорожской АЭС Фото: из соцсетей

Глава временной военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий публично заявил, что не исключил полную остановку Запорожской АЭС из-за обстрелов со стороны ВСУ.

"С высокой долей вероятности мы вынуждены будем остановить Запорожскую атомную станцию, потому что работа ее будет невозможна в таких условиях в условиях обстрелов ВСУ, и, скорее всего, перейдем на работу дизель-генераторов, потому что работать атомная станция в таком режиме с высокой долей вероятности не сможет. Мы пока этот вопрос до конца не решили, скорее всего, придется принимать такое решение", - сообщил Балицкий в эфире телеканала "Соловьев. Live".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все попытки заявлять о том, что Запорожскую атомную электростанцию якобы обстреливает Россия, а не Украина, являются абсолютно "бредовыми". По его словам, всем абсолютно понятно, откуда прилетают снаряды на ЗАЭС и город Энергодар, в котором она расположена. Путин также сообщил, что полностью доверяет выводам и заявлениям представителей миссии МАГАТА, побывавшей на атомной станции.