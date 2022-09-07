Медведев назвал нового премьера Британии Трасс “термоядерной русофобкой”

Лиз Трасс Фото: REUTERS

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал в Телеграм назначение Лиз Трасс на должность премьер-министра Великобритании. Политик предрек ее провал и уход с позором, как это было с ее предшественником - "лохматым Бориской" (Борисом Джонсоном).

Так, Медведев отметил, что, "новая премьерша некомпетентная и посредственная термоядерная русофобка, не имеющая элементарных представлений о политике, истории, географии, но желающая победить Россию во всем".

Ранее сайт KP.RU писал, что Лиз Трасс одержима ненавистью к русским и готова применить ядерное оружие.

Также ранее Дмитрий Медведев прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского о конфискации российского имущества. Политик пообещал конфисковать украинское имущество при помощи вооруженных сил в ответ на предложение Зеленского о конфискации российских активов.