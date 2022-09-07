Путин считает, что Боррель в годы Гражданской войны поддержал бы фашизм

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин считает, что глава евродипломатии Жозеп Боррель, назвавший РФ "фашистской страной", сам поддерживал бы фашизм, если бы жил в годы Гражданской войны в Испании.

"Если бы он жил в 30 годы (20 века) в Испании и услышал бы в сводке погоды известную сакраментальную фразу - "над всей Испанией безоблачное небо". Как известно, это было сигналом к началу государственного переворота со стороны генерала Франко (Франциско). Он бы взял в руки оружие, и на чьей был бы стороне: на стороне демократически избранного левого правительства того времени или на стороне путчиста? Я считаю, он был бы на стороне путчистов, поскольку он сегодня поддерживает как раз таких же путчистов на территории Украины... и тогда он был бы на стороне фашистов наверняка, вот, кто на стороне фашистов", - заявил Путин на ВЭФ.

Ранее сайт KP.RU писал, что в ЕС назвали ошибкой перевода заявления главы евродипломатии Борреля о том, что Россия является “фашистским государством”. Дипломат сделал отсылку к заявлению одного из членов парламента, который употребил это выражение, объяснил его пресс-секретарь.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 сентября 2022 года можно прочитать здесь.