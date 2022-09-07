В США рассказали о жалобах Украины на значительные потери под Херсоном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Раненые украинские силовики при попытке контрнаступления в Херсонской области жалуются на существенные потери, нехватку снарядов, а также отставание от российских войск в технологическом плане, сообщает издание Washington Post.

Журналисты газеты пообщались с украинскими ранеными военными в госпитале. Они отметили, что контрнаступление на херсонском направлении может привести к большому числу новых жертв среди состава ВСУ.

Один из военнослужащих пояснил, что им приходилось экономить боеприпасы, а если они и стреляли, им трудно было попадать по целям из-за проблем с системами наведения у старого оружия. Военный с позывным "Пиночет" рассказал изданию, что он пострадал в ходе контрнаступления, а также назвал потери ВСУ значительными.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 сентября 2022 года можно прочитать здесь.