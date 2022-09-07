Россиян предупредили о новой опасной СМС-рассылке с предложением о работе Фото: Shutterstock

Эксперты предупреждают россиян о новой анонимной СМС-рассылки с приглашением на работу.

По словам специалиста по информационной безопасности компании "Cisco Systems" Алексея Лукацкого, главная опасность таких сообщений заключается в том, что они могут быть связаны с мошенническими схемами или вовлечением людей в нелегальный бизнес. Об этом пишет Lenta.ru.

Эксперт также уточнил, что подобные сообщения на телефонные номера россиян приходят с июля текущего года. Чаще всего в них адресант представляется менеджером по найму различных маркетплейсов и рассказывает о поиске сотрудников на неполный рабочий день.

- Работать можно из дома с помощью телефона ... вы сможете легко зарабатывать от 5 до 30 тысяч рублей в день, а зарплата выплачивается в тот же день, - примерно так выглядит текст сообщения.

Однако бесплатный сыр бывает только в мышеловке, предупреждает граждан Лукацкий. Желание быстро и просто заработать деньги на самом деле может обернуться потерей доступа к различным интернет сервисам или онлайн-банкингу.

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