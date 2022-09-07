В Херсоне прогремели более 10 взрывов Фото: REUTERS

В Херсоне прогремели более десяти взрывов, предположительно, работает система ПВО, сообщает корреспондент РИА Новости.

Также уточняется, что следов и вспышек от ракет ПВО в небе не заметно, но были слышны звуки взрывов. Кроме этого, взрывы раздавались в окрестностях города.

ВСУ почти ежедневно обстреливают Херсон и прилегающие территории. Так, на минувшей неделе снаряд артиллерии украинских войск попал в многоквартирное жилое здание, погибли два человека, еще четыре получили ранения.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 сентября 2022 года можно прочитать здесь.