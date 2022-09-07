Стилист Влад Лисовец раскрыл главную ошибку россиян при выборе одежды Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эксперт в мире моды, стилист Владислав Лисовец рассказал, что часто россияне стараются тщательно подобрать образ по цветам или по тканям. Однако, по его словам, такой подход является ошибкой.

Лисовец указал на то, что современная мода позволяет неряшливость в подборе образов. Об этом пишет Lenta.ru.

- Я бы посоветовал не продумывать свой образ - это, наверное, было самым правильным советом для россиян. У нас очень любят подбирать все бежевое под бежевое, нежно-голубое под нежно-розовое ...А учитывая, что тренд сейчас немного сумасшедший, очень свободный и местами неряшливый, то можно быть более раскованными в выборе луков, - объяснил стилист.

Эксперт также призвал граждан не стесняться в выборе тканей для образов. По его мнению, совершить ошибку в этом вопросе довольно сложно, поскольку сегодняшняя мода разрешает практически любые сочетания.

Тем временем, ФАН пишет, что стилист Владимир Казарян заявил, что двубортные тренчи с погонами и минималистичные пальто в теплых оттенках станут самыми модными предметами гардероба этой осенью. Выбирая тренч, следует присмотреться к таким цветам как хаки, бежевый и кэмел. Что касается пальто, тут актуален минимализм, подчеркнул эксперт.

Ранее Life.ru писал о том, что первое, на что обращают внимание мужчины, - женские формы и силуэт. Есть свободный балахонистый силуэт, а есть силуэт, подчёркивающий изящную фигуру дамы. По мнению стилиста Романа Белоснежного, девушкам не стоит забывать и про цветовую палитру одежды.