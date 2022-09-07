Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика7 сентября 2022 17:18

Кадыров сообщил, что бойцы полка «Север» и батальона «Юг» отправились в Донбасс

Чеченские бойцы решительно настроены на борьбу с укронацистами, отметил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Кадыров сообщил, что бойцы полка «Север» и батальона «Юг» отправились в Донбасс

Кадыров сообщил, что бойцы полка «Север» и батальона «Юг» отправились в Донбасс

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бойцы полка «Север» и батальона «Юг» отправились в Донбасс, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Из Международного аэропорта в зону проведения специальной военной операции в Донбасс отправились лучшие сыны чеченского народа – воины двух элитных специальных подразделений – полка «Север» и батальона «Юг». В рядах союзных войск они будут выполнять поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи», – написал политик в своем Telegram-канале.

Как заявил глава Кадыров, чеченские бойцы «решительно настроены на борьбу с укронацистами». Глава Чечни отметил, что с самого начала спецоперации чеченские бойцы принимают в ней активное участие и выполняют возложенные на них командованием функции.

Как писал сайт KP.RU, в конце августа Кадыров сообщил об отправке для участия в спецоперации в Донбассе новой группы добровольцев. Он также пожелал успешного выполнения поставленных руководством России задач и скорейшего возвращения домой.