Кадыров сообщил, что бойцы полка «Север» и батальона «Юг» отправились в Донбасс Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бойцы полка «Север» и батальона «Юг» отправились в Донбасс, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Из Международного аэропорта в зону проведения специальной военной операции в Донбасс отправились лучшие сыны чеченского народа – воины двух элитных специальных подразделений – полка «Север» и батальона «Юг». В рядах союзных войск они будут выполнять поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи», – написал политик в своем Telegram-канале.

Как заявил глава Кадыров, чеченские бойцы «решительно настроены на борьбу с укронацистами». Глава Чечни отметил, что с самого начала спецоперации чеченские бойцы принимают в ней активное участие и выполняют возложенные на них командованием функции.

Как писал сайт KP.RU, в конце августа Кадыров сообщил об отправке для участия в спецоперации в Донбассе новой группы добровольцев. Он также пожелал успешного выполнения поставленных руководством России задач и скорейшего возвращения домой.