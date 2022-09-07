Еврокомиссия пока не сделала конкретных предложений по лимиту цен на газ из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия (ЕК) пока не делает конкретных предложений по ограничению в ЕС цен на импорт российского трубопроводного газа, вопрос следует сначала обсудить со странами региона, сказал журналистам источник в Евросоюзе, сообщает РИА Новости.

"Еврокомиссия ничего не предлагает по поводу российских ценовых ограничений в данный момент, это является одной из возможных мер, которую нужно будет обсудить с государствами-членами, с министрами в пятницу", - уточнил источник.

Напомним, внеочередное заседание министров энергетики государств Евросоюза запланировано на 9 сентября 2022 года. ЕК, как стало известно ранее, представит на рассмотрение этого совета пять экстренных и временных мер по урегулированию ситуации на рынке электроэнергии, в частности, лимит цен на импорт российского трубопроводного газа.

Ранее сайт KP.RU писал, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил за лимит цен на газ из России.

При этом эксперт Белогорьев считает, что Евросоюзу ограничивать цены на газ из России нет смысла из-за его дешевизны.