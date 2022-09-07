The American Conservative: помощь США с поставками оружия Украине привела к эскалации конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенным Штатам следует прекратить участие в конфликте на Украине, поскольку политика расширения НАТО на восток была ошибочной изначально, считает главный редактор The American Conservative Патрик Бьюкенен.

"Когда мы приняли практически всю Восточную Европу в НАТО, именно мы, а не Путин, сделали их независимость от РФ и союз с Западом вопросом, ради которого взяли на себя обязательство начать эскалацию", - отмечается в публикации.

Как считает автор статьи, именно действия США вызвали новый виток холодной войны с Россией. При этом попытки "победить и унизить" РФ не принесут американцам мир и покой, отметил он.

"Может, нам следует положить этому конфликту конец?" - задался вопросом Бьюкенен.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 сентября 2022 года можно прочитать здесь.