Apple презентовала iPhone 14 и iPhone 14+ c увеличенными экранами Фото: REUTERS

На презентации, которая прошла 7 сентября 2022 года под девизом “За пределом”, компания Apple показала несколько новинок. Среди них смартфон нового поколения iPhone 14, умные часы Apple Watch 8, а также новые наушники AirPods.

Как отмечается, телефон получил самый мощный процессор на сегодняшний день, а также самостоятельную систему охлаждения. Часы, как сообщали ранее инсайдеры, оснащены новыми “медицинскими” функциями.

Apple презентовала iPhone 14 и iPhone 14+ c увеличенными экранами, фото: скриншот видео

Продажи iPhone 14 стартуют в ноябре. Стоимость смартфона составит 799 долларов. Модель c приставкой Plus и 6.7-дюймовым экраном будет стоить 899 долларов.

Ранее в компании Apple сообщали об ограничении работы Apple Pay в России. Так компания "ответила" РФ за происходящее на Украине.

Также 1 марта 2022 года стало известно о том, что Apple прекратила продажу всей своей техники в официальном интернет-магазине в России. В сообщении на сайте при покупке продукции отмечалось, что доставка товаров невозможна в данный регион.